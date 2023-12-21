Muş'ta polisler, öğrencileri konser ve sinema etkinliğiyle eğlendirdi

Muş'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "İyi Seyirler Projesi" kapsamında öğrencilere film izletti, konser etkinliğiyle eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

Polis ekiplerince okullarından alınan öğrenciler, etkinlik için Muş Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'na götürüldü.

Burada patlamış mısır ve içecek ikram edilen öğrenciler, film izledi, Muş Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğrencilerinin verdiği konseri dinledi.

Daha sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencileri "terör, çocukları kandırma yöntemleri, dikkat etmeleri gereken konular" hakkında bilgilendirdi.

Öğrencilerden Ece Kaya, gazetecilere, Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Etkinliğin çok eğlenceli geçtiğini ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Sınavdan önce bize iyi bir motivasyon oldu. Polislere çok teşekkür ediyoruz. Hiç sinema izlemeyen ve konsere gitmeyenler için güzel bir program oldu. Sınavlardan dolayı öğrenciler stres yaşıyor. Bu etkinlik öğrencilerin motivasyonunu artırdı."

Öğrencilerden Havin Kotan ise "İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından hazırlanan sinema gösterimi için geldik. Şarkılar söyledik, film izledik. Etkinlik eğlenceli geçti. Bu programların daha fazla düzenlenmesini istiyoruz." dedi.