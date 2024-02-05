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Muş'ta Kurt, Köpeği Parçalayarak Yerleşim Alanından Uzaklaştı

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Muş'un Hasköy İlçesi'nde yiyecek bulmak için yerleşim alanına kadar inen kurt bir köpeği parçaladı. Kurt, bir kısmını yediği köpeğin geri kalan kısmını götürürken cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

MUŞ'un Hasköy İlçesi'nde yiyecek bulmak için yerleşim alanına kadar inen kurt bir köpeği parçaladı. Kurt, bir kısmını yediği köpeğin geri kalan kısmını götürürken cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Hasköy İlçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Tokmak, otomobiliyle Muş-Bitlis karayolunda seyir halindeyken bir kurda rastladı. Büyük şaşkınlık yaşayan Tokmak bir süre izlediği kurdu cep telefonuyla görüntülemeye başladı. Yiyecek bulmak için yerleşim alanına kadar inen kurt, parçalayarak bir kısmını yediği köpeği bıraktığı yerden ağzına alarak yerleşim alanından uzaklaşması saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hasköy Muş Hayvanlar Güvenlik Doğa Teknoloji Yaşam Güncel Haberler

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