Muş'ta 6 bin 300 metre uzunluğundaki kanalla 225 hektar tarım arazisi suya kavuşacak

Muş'ta İl Özel İdaresi ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında yapılan sulama kanalı sayesinde 225 hektar tarım arazisi suya kavuşacak.

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla Kepenek köyünde yapımına başlanan 6 bin 300 metre uzunluğundaki sulama kanalında çalışmalar devam ediyor.

Bölgede yürütülen çalışmaları inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Muş Ovası'nın hem tarım hem de hayvancılık açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Ovada tarımın gelişebilmesi için suyun hayati önem taşıdığını belirten Yentür, şunları kaydetti:

"Kepenek köyü kırmızı toprağıyla meyvecilik ve sebzecilikte yüksek verim potansiyeline sahip. Yapılan kanal 6 bin 300 metre uzunluğunda ve 225 hektar tarım arazisinin sulanmasına imkan sağlayacak. İl Özel İdaresinin en önemli görevlerinden biri, insanların içme suyu ile hayvansal ve tarımsal amaçlı su ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu yıl DAP ile 10 milyon liralık bütçeyle önemli bir projeyi hayata geçirdik. Burada 1980'li yıllarda devlet-vatandaş iş birliğiyle basit trapez bir kanal yapılmıştı. Kanalın büyük ölçüde tahrip olması nedeniyle suyun yaklaşık yüzde 50'si kayboluyordu. Yeni sistem sayesinde yukarıdan saldığımız suyun tamamını toprağa ulaştıracağız. Eski kanal artık işlevini yitirmişti."

Köy muhtarı Resul Kalır ise 300 haneli köyün geçim kaynağının ağırlıklı olarak tarım ve sebzecilik olduğunu ifade etti.

Buğday, yonca, meyve ve sebze üretiminin kanaldan gelen su sayesinde gerçekleştirildiğini anlatan Kalır, "Kanaldan gelen su olmasa bu çalışmaları yapamayız. Sağladığı bu imkandan dolayı devletimize teşekkür ediyoruz. Bu sayede daha verimli ürünler elde edeceğiz." dedi.