Muş Şehir Stadyumu'nda yenilemede sona gelindi, Muşspor 14 Kasım'da sahasına dönüyor

Muş Valisi Avni Çakır, Muş Şehir Stadyumu'nda tamamlanmak üzere olan yenileme çalışmalarını inceledi.

Muş Şehir Stadyumu'nda yapılan çim zeminin yenilenmesi, alttan ısıtma sisteminin kurulması, aydınlatmaların değiştirilmesi ve tribünlerin bakımını kapsayan projenin sonuna gelindi.

Stadyumda incelemelerde bulunarak görevlilerden bilgi alan Vali Çakır, basın mensuplarına Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle yaklaşık 3 aydır sürdürülen çalışmalar kapsamında stadyumun futbol müsabakalarına daha elverişli hale getirilmesi için önemli çalışmaların yapıldığını söyledi.

Bölgenin sert kış koşulları nedeniyle stat zemininde meydana gelen bozulmaların futbolcuların sakatlanma riskini artırdığına ve oyun kalitesini olumsuz etkilediğine dikkati çeken Çakır, şunları kaydetti:

"Yeni sistemle zeminin kış aylarında da uygun koşullarda kullanılmasını hedefledik. Zeminde çimlerin daha uzun ömürlü olması ve köklenmesinin güçlendirilmesi amacıyla hibrit çim sistemi çalışmaları yapıldı. Bu işlemlerin tamamlanmasıyla saha daha uzun süre kullanılabilecek duruma getirildi. Aydınlatma sisteminin yenilenmesiyle de stadyumun profesyonel müsabakalara uygun hale getirilmesi amaçlandı. Üç farklı modda çalışabilen yeni sistem sayesinde antrenmanların yanı sıra gece maçlarının ve canlı yayınların daha uygun koşullarda yapılabilmesine imkan sağlandı."

Stadyumda protokol alanları, seyirci tribünleri, çatı iskeletleri ve tuvaletleri kapsayan genel bakım ve onarım çalışmalarının da yapıldığını anlatan Çakır, çalışmaların tamamlanmasıyla Muşspor'un iç saha maçlarını yeniden kentte oynamaya başlayacağını kaydetti.

Stadyumun yenilenmesi sürecinde iç saha maçlarını dışarıda oynamak zorunda kalan Muşspor'un bu dönemde çıktığı 7 karşılaşmadan altı galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldığını söyleyen Çakır, "Muşspor, 14 Kasım'da Gebzespor ile oynayacağı karşılaşmayla sahasına dönecek. Yaklaşık 8 bin seyirci kapasitesine sahip stadyumda taraftarlar takımlarını daha iyi koşullarda destekleyebilecek. Yapılan yatırımlarla Muş Şehir Stadyumu'nun yalnızca mevcut ligde değil, ilerleyen süreçte daha üst liglerdeki müsabakaların oynanmasına da imkan sağlayabilecek standartlara ulaştırılmasını amaçlıyoruz. Muşspor'un geçen sezon son maçta kaçırdığı şampiyonluğa bu sezon ulaşacağına inanıyorum. Kulüp yönetimine, teknik ekibe, futbolculara ve taraftarlara güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA