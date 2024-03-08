Muş Alparslan Üniversitesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği
Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen etkinlikte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Etkinlikte konuşmaların ardından kadınlara karanfil hediye edildi ve müzik dinletisi yapıldı.
Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.
MYO'nun idareci ve akademisyenleri tarafından Malazgirt Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, konuşmaların ardından kadınlara karanfil hediye edildi, günleri kutlandı.
Müzik dinletisiyle son bulan etkinliğe, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altın, MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Adem Aktaş, Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, kadınlar ve MYO'daki akademisyenler katıldı.