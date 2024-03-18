Muş AFAD, Gönüllülere Çığda Arama Kurtarma Eğitimi Verdi

Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekipleri, farklı meslek gruplarındaki 50 gönüllüye, çığda arama kurtarma eğitimi verdi.

Muş AFAD İl Müdürlüğü, olası çığ felaketlerinde arama kurtarma çalışmalarına destek için gönüllülere yönelik eğitimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda merkeze 50 kilometre uzaklıktaki karla kaplı 2 bin rakımlı Şenyaya bölgesine götürülen 50 gönüllüye, çığda arama kurtarma konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verildi, kullanılan malzemeler hakkında bilgiler aktarıldı.

AFAD Eğitim Uzmanı Erkan Bayrak, gazetecilere, afetlere hazırlıklı olmak amacıyla AFAD İl Müdürlüğü olarak eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Afete hazırlık kültürünün oluşturulmasını amaçladıklarını ifade eden Bayrak, şöyle konuştu:

"50 AFAD gönüllüsünün katılımıyla 2 bin rakımlı Şenyayla bölgesinde çığ eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde gönüllüler, kar yapısını, karda arama yöntemlerini, çığa maruz kalan kişinin kurtarılması ve çığ alanında geçiş yöntemlerini öğrendiler. Eğitim sonrasında tatbikat yaparak öğrendiklerini uygulama imkanı bulmasını sağlayacağız. Müdürlüğümüzde 5 bin 336 kayıtlı temel afet gönüllüsü var. Destek afet gönüllüsü sayımız ise 193 kişidir. Bu gönüllülerimiz afet ve acil durumlar için göreve hazırdır."

Çığ eğitimi alan AFAD gönüllüsü Muhammet Burak Güler ise gönüllülük sisteminin başlangıcından bu yana faaliyetlere katıldığını belirtti.

Şenyayla bölgesinde eğitim aldıklarını dile getiren Güler, "Genel olarak her yıl çığ ile ilgili eğitimlerimiz ve tatbikatlarımız oluyor. Eğitimlerde çığ konusunda yeni bilgiler öğrendik. Arama kurtarma faaliyetinde kullanılan cihazlar hakkında bilgi aldık. Çığ altında kalan birini bulmak için uygulamalı sonda eğitimi verildi." dedi.