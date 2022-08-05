Murat Nehri'nde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı Bingöl'de su debisinin yükselmesi nedeniyle Murat Nehri'nde mahsur kalan 3 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı. Bingöl'de su debisinin yükselmesi nedeniyle Murat Nehri'nde mahsur kalan 3 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi, balık tutmak amacıyla Genç ilçesinden geçen Murat Nehri kenarına gitti. Bir süre sonra su seviyesinin yükselmesi nedeniyle vatandaşlar nehirde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri, vatandaşları bot yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı. Güncel AA / Ömer Yasin Ergin Murat Nehri Bingöl AFAD su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Murat Nehri'nde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.