Üye Girişi
Haberler

Murat Kurum, Ahıska Türkleriyle Sahur Programında Buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Nasıl ki 81 ilimizde gece gündüz hizmet ettiysek, tüm sorunları çözmek için mücadele ettiysek, şimdi de İstanbul'umuzun fetret devrine son verip yükselişe geçmesi için koşacağız, gece gündüz çalışacağız." dedi.

Kurum, Taksim'de bir otelde düzenlenen sahur programında Ahıska Türkleriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Kurum, Ahıskalıların geçmişte çok büyük acılar yaşadığını, sıkıntılar çektiğini ve ana vatanlarından sürüldüğünü söyledi.

Dünyanın birçok coğrafyasına gitmek zorunda kalan on binlerce Ahıska Türk'ünün, göç yolunda son nefesini vatan hasretiyle verdiğini belirten Kurum, "Biz hala o sürgünde, o vagonlarda hayatını kaybeden ailelerimizin, gençlerimizin, yavrularımızın, büyüklerimizin acısını yüreğimizde hissediyoruz." diye konuştu.

Kurum, Ahıskalıların, sürgünden sonraki yıllarda da çok zor şartlarda yaşadıklarını, kimliklerini, kültürlerini, değerlerini korumaya çalıştıklarını, asimile olmamak için büyük mücadeleler verdiklerini dile getirdi.

Onca sıkıntıya, zorluğa rağmen Ahıska Türklerinin kimliğini, değerlerini korumayı sonuna kadar başardığını vurgulayan Kurum, "Bugün buradaki bu güzel tablo bunun en güzel örneğidir. Biz biliyoruz ki Ahıska susturulmaya çalışılsa da Ahıskalı kardeşlerim dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar o atalarının devrettiği mirası ve kültürü ebediyete kadar yaşatacaklar. Türkiye sizin ana vatanınızdır, Türkiye sizin toprağınızdır." ifadelerini kullandı.

"İstanbullular AK Parti'mizi ve Cumhur İttifakı'mızı 31 Mart'ta rekor bir oyla seçecektir"

Murat Kurum, yaklaşık 80 gün önce İstanbul'da hizmet etmek, eser üretmek için kutlu bir yolculuğa çıktıklarını ifade ederek, "Nasıl ki 81 ilimizde gece gündüz hizmet ettiysek, tüm sorunları çözmek için mücadele ettiysek, şimdi de İstanbul'umuzun fetret devrine son verip yükselişe geçmesi için koşacağız, gece gündüz çalışacağız." görüşünü dile getirdi.

Bu şehrin bekleyen sorunları olduğunu kaydeden Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sorunların başında da kentsel dönüşüm ve ulaşım sorunu geliyor. 1 Nisan'da İstanbullu kardeşlerim bize mührü verdiklerinde ilk işimiz bu aziz şehri afetlere karşı dirençli hale getirmek, olası bir depremi en az hasarla atlatabilmek için seferberlik ruhuyla projelerimizi teker teker hayata geçirmek olacak. Söz veriyorum, trafik tamamen durmadan, hayat felç olmadan İstanbul kazanacak, siz kazanacaksınız. Bu seçimde ya İstanbul'daki trafik sıkışıklığını yüzde 90'lar seviyesine çıkaranları ya da yeni ulaşım yatırımlarıyla birlikte trafik çilesini bitirecek olan kadroları seçeceğiz. Ben inanıyorum ki İstanbullular hizmetin adresi olan AK Parti'mizi ve Cumhur İttifakı'mızı 31 Mart'ta rekor bir oyla seçecektir."

Programa, Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ile bazı milletvekilleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Murat Kurum İstanbul Taksim Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ESKİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ETİMESGUT ANKET SONUÇLARI 2024! Erdal Beşikçioğlu mu Enver Demirel mi önde? TİP, Hatay'da kimi destekleyecek? TİP'in Hatay kararı ne? Gökhan Zan'ın adaylığı neden çekildi? DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Motorine kaç TL indirim var? Motorine indirim mi geliyor? 22 Mart benzin ve motorin güncel fiyatlar DENİZLİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 22 MART | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? BALIKESİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Mehmet Murat Çalık kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Mehmet Murat Çalık kaç yaşında, nereli? Mehmet Murat Çalık biyografisi! Hafta sonu hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu nedir? Hangi illere turuncu kod verildi? BURSA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Adana Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title