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Muradiye Belediyesi Yol ve Kaldırım Çalışmalarına Devam Ediyor

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Van'ın Muradiye ilçesinde belediye tarafından yürütülen yol ve kaldırım çalışmaları hakkında bilgi verildi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, yapılan çalışmaları inceledi ve vatandaşların konforlu şekilde seyahat etmeleri için çaba gösterdiklerini belirtti. Çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde kaldırım taşları yenilendi ve sıcak asfalt döşendi. Vatandaşlar da yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirdi.

Van'ın Muradiye Belediyesince yürütülen yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, çalışmaları inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

Aydoğan, gazetecilere, belediye olarak vatandaşların konforlu şekilde seyahat etmeleri için çaba gösterdiklerini söyledi.

Bu yıl 30 kilometre sıcak asfalt 140 bin metrekare kilitli parke taşı döşediklerini belirten Aydoğan, şöyle konuştu:

"İlçe merkezindeki kaldırım taşlarımızı yeniledik, bu kapsamda da 5 bin metrekare andezit taşıyla kaldırım çalışması yaptık. Çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımıza bu hizmetleri sunarak onların konforlu şekilde seyahat etmelerini, ilçe merkezinde rahat güvenli seyahat etmelerini sağlamak istiyoruz. Tüm bu çalışmalar Muradiye Belediyesi olarak vatandaşlarımıza sunmuş olduğumuz hizmetlerdir. İlçemize, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz."

Vatandaşlardan Abdullah Durmuş, "Daha önce yollarımız ve kaldırımlarımız çok kötüydü. Belediyemiz yolarımızı kaldırımlarımızı yeniledi. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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