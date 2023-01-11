Münih Re: Aşırı Hava Olayları, 2022'de 270 Milyar ABD Doları Değerinde Kayba Neden Oldu

2022'de en maliyetli doğal afetlerin ilki, ABD'de yaklaşık 100 milyar ABD doları kayba neden olan Ian Kasırgası, ikincisi ise Pakistan'da en az 1.700 kişinin hayatını kaybettiği şiddetli seller oldu.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Swat ilçesinin Bahreyn bölgesinde meydana gelen ani sel felaketi sonrasında Swat nehrini geçmek için geçici düzenek kullanan yerel halk, 5 Eylül 2022. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)

2022'de en maliyetli doğal afetlerin ilki, ABD'de yaklaşık 100 milyar ABD doları kayba neden olan Ian Kasırgası, ikincisi ise Pakistan'da en az 1.700 kişinin hayatını kaybettiği şiddetli seller oldu.

BERLİN, 11 Ocak (Xinhua) -- Alman sigorta şirketi Münih Re, Salı günü yayınladığı raporda, kasırgalar, seller ve diğer doğal afetlerin 2022'de 270 milyar ABD doları hasara yol açtığını, bunun da doğal afetlerin 320 milyar ABD doları değerinde zarara neden olduğu "aşırı maliyetli 2021"deki kayıplardan daha az olduğunu belirtti.

Raporda, "2022, yüksek kayıpların görüldüğü yıllardan biri oldu" ifadesi yer aldı.

2022'deki en çok zarara uğratan doğal afet, yaklaşık 100 milyar ABD doları kayba neden olan Ian Kasırgası oldu.

Münih Re Yönetim Kurulu Üyesi Thomas Blunck yaptığı yazılı açıklamada, "İklim değişikliğinin bedeli giderek artıyor" dedi. Blunck, 2022'deki doğal afetlerin yol açtığı maliyetin, daha yoğun veya daha sık meydana gelen olaylardan kaynaklandığını ifade etti.

Fotoğrafta, ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Myers'ta Ian Kasırgası sonrası durum görülüyor, 4 Ekim 2022. (Fotoğraf: Rolando Lopez/Xinhua)

Rapora göre, 2022'de, Ian Kasırgası'nın ardından en çok zarar veren ve 1700 kişinin hayatını kaybettiği en büyük ikinci insani felaket, Pakistan'da "rekor seviyede yağan muson yağmurları" sonucu oluşan şiddetli sel felaketi oldu. Ağustos ayında yağışların normalden beş ila yedi kat daha şiddetli olduğu ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle buzulların erimesinin hızlanmasının "selleri önemli ölçüde artırdığı" belirtildi.

Birçok Avrupa ülkesinde, 2022 yazına aşırı sıcak ve kuraklık ile ardından gelen şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar damgasını vurdu. Fransa'nın yanı sıra İspanya'nın bazı kesimlerinde, şiddetli fırtınalar, milyarlarca ABD doları ederinde zarara yol açan "tenis topu büyüklüğündeki dolu tanelerini" beraberinde getirdi.

Fotoğrafta, İspanya'nın Extremadura bölgesindeki Cijara rezervuarı görülüyor, 15 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Meng Dingbo/Xinhua)

Ulusal Meteoroloji İdaresi'nden (DWD) yapılan açıklamada, Almanya'nın "hava durumu için olağanüstü bir yıl" geçirdiği ve en sıcak iki yıldan birini kaydettiği belirtildi. Buna göre, sıcaklıklar uluslararası geçerliliği olan 1961-1990 referans dönemi değerinin 2,3 derece üzerinde seyretti.

Münih Re, sıcaklık sonucu Avrupa'nın en işlek su yolu olan Ren nehrinde su seviyesinin rekor seviyelere düştüğünü, bu nedenle gemilerin daha az yük taşımak zorunda kaldığını belirtti. Münih Re, "Bu gibi iklim olaylarının dolaylı ekonomik sonuçlarını ölçmek zor" dedi.