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Münbiç'te Özgürlük Coşkusu: Halk Gelecek için Umutlu

Münbiç'te Özgürlük Coşkusu: Halk Gelecek için Umutlu
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Suriye Milli Ordusu'nun Özgürlük Şafağı Operasyonu ile PKK/YPG'nin işgalinden kurtarılan Münbiç ilçesinde, halk mutluluk ve umut içerisinde geleceğe bakıyor. Yıllarca süren işgalin sona ermesiyle birlikte normal hayatın döndüğü ilçede, esnaf ve vatandaşlar artık ticaret yapmanın ve özgürce seyahat etmenin keyfini yaşıyor.

Suriye Milli Ordusunun (SMO) bağlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç ilçesinde büyük mutluluk yaşayan halk, daha iyi bir gelecek beklediklerini dile getirdi.

Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık'ta PKK/YPG'den temizlenen Münbiç ilçesinde hayat normale dönmeye başladı.

ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtarılan Münbiç'te SMO arama tarama faaliyetleri sürdürüyor.

AA, terörden kurtarılan Münbiç'in sokaklarını ve kent merkezini havadan görüntülerken, ilçe merkezindeki hareketlilik dikkati çekiyor.

-Halk özgürlüğün tadını çıkarıyor

8 yılı aşkın süredir teröristlerin işgali altında yaşayan halk, özgür olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Münbiç'te beyaz eşya dükkanı sahibi Feyiz Telçi, örgüt işgalindeki dönemde yaşadıklarını ve geleceğe dair beklentilerini AA muhabirine anlattı.

Telçi, yıllar sonra özgür oldukları için mutlu olduklarını söyledi.

Terör örgütünün esnaftan yıllarca vergi adı altında haraç topladığını belirten Telçi, "Biz mesela beyaz eşya satın alıyoruz, bunların zaten gümrüğünü ödüyoruz, ancak (PKK/YPG) SDG bunlar için bizden ayrıca yıllık vergi alıyor. Eğer bunu ödemezsek dükkanları mühürlerlerdi. Mecbur öderdik. İtiraz edemezdik." dedi.

Telçi, SMO'nun ilçeye girmesiyle bölgede durumun değiştiğine dikkati çekerek, "Eskiden mesela Halep'e gitmek hayaldi, artık rahat şekilde gidebiliyoruz. Artık Halep'e, Şam'a gidip alışveriş yapabiliyoruz. İnşallah ülke daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Eskiden Münbiç dışına çıkamadıklarını vurgulayan Telçi, artık ticaret alanlarını daha da genişleteceklerinden umutlu olduklarını dile getirdi.

"Esnaf ve dövizcilerden haraç aldılar"

Münbiç sakinlerinden Enes Baho da gelecekten umutlu olduklarını ifade ederek, "Eskiden bizi burada bağlamışlardı. (PKK/YPG) İlçeyi ele geçirmişlerdi. Hiçbir şey yapamıyorduk. Herhangi bir durumda hapse atılabilirdin. Rüşvet ve yolsuzluk başını almış gitmişti. İlçedeki durumu istedikleri gibi istismar etmişlerdi." diye konuştu.

Baho, "(PKK/YPG) Keyfi vergiler uyguladılar. Esnaf ve dövizcilerden haraç aldılar. İnsanlara çok baskı yaptılar."

Durumların şu an daha iyi olduğuna işaret eden Baho, Suriye'nin ilerde Arap ülkelerine örnek olmasını temenni etti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
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