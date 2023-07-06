Muharrem İnce, depremzedeleri ziyaret etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret etti. İnce, Nurdağı ve İslahiye'deki konteyner kentlerde depremzedelerle bir araya geldi ve geçmiş olsun dileklerini iletti.