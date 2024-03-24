Muğlaspor ile Yatağanspor Maçında Protokol Kavgası Çıktı

Muğla'da Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup lideri Muğlaspor ile Yatağanspor'un karşılaştığı maçta protokol üyeleri arasında arbede yaşandı ve kavga çıktı.

Ligde Muğlaspor, kendi sahasında Yatağanspor'u konuk etti.

Müsabaka sırasında Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, BAL denetçisiyle konuşurken, Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç ile Toksöz arasında sözlü tartışma yaşandı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü.

Ardından protokolde Yatağanspor yönetim kurulu üyeleri ile Muğlasporlular arasında kavga çıktı.

Polis ekipleri kavgayı ayırmak için protokol tribününe girdi. Olaylar Yatağanspor yönetim kurulu üyelerinin alandan çıkarılmasıyla yatıştırılabildi.

Öte yandan, olaylar sırasında 1-0 öne geçen Muğlaspor, müsabakayı 2-1 kazandı.