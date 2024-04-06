Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Muğla Valisi İdris Akbıyık'tan Anadolu Ajansı'na kutlama mesajı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Anadolu Ajansının (AA) 104'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Akbıyık, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı'nın Milli Mücadele döneminden bu yana, halkın sesi, gözü ve kulağı olduğunu belirtti.

Geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin dünyadaki sesi olan Anadolu Ajansı'nın gerek yazılı gerekse görsel basında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Akbıyık, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Anadolu'nun güçlü sesi olarak Kurtuluş Savaşı döneminde haklılığımızı tüm dünyaya duyurmak ve milletimizin gelişmelerden haberdar edilmesi gayesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansı, Milli Mücadele döneminde üstlendiği tarihi sorumluluğu, bugün de aynı şuur ve gayretle devam ettirmektedir. Türk basını için gazetecilik ve habercilik alanında bir okul niteliği taşıyan Anadolu Ajansı bugün genişleyen haber ağı, yetkin insan kaynağı, güçlenen teknolojik altyapısı ve hayatın her alanındaki haber ve analizleriyle uluslararası haber ajansları arasında yerini almıştır. Bu vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Anadolu Ajansının kuruluşunda emeği geçenleri şükranla anıyor, kurumun ve tüm çalışanlarının başarılı faaliyetlerinin devamını diliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Ajansı İdris Akbıyık Türkiye Kamu Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 6 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 6 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 7 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 13 Kasım hangi burç? Doğum günü 13 Kasım olanların burcu nedir? 13 Kasım burcu özellikleri, gezegeni ve sembolü ne? 13 Kasım hangi burca ait? 12 Kasım hangi burç? 12 Kasım doğanların burcu nedir? 12 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 12 Kasım hangi burca ait? 11 Kasım hangi burç? 11 Kasım doğanların burcu nedir? 11 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 11 Kasım hangi burca ait?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title