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Muğla Valisi İdris Akbıyık Görevine Başlıyor

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Hakkari Valiliği görevini yürütürken Muğla Valisi olarak atanan İdris Akbıyık, 16 Ağustos'ta görevine başlayacak.

10 Ağustos'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Hakkari Valiliği görevini yürütürken Muğla Valisi olarak atanan İdris Akbıyık Muğla'daki görevine 16 Ağustos'ta başlıyor.

Muğla Valisi olarak atanan İdris Akbıyık, 16 Ağustos Çarşamba günü saat 17: 30'da Muğla Valiliğindeki görevine başlayacağı ve valilik önünde karşılama töreni düzenleneceği açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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