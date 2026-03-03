Muğla merkezli tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Muğla'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen 8 zanlı gözaltına alındı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 10 şüpheli için gözaltı kararı verilmişti. Operasyon, Marmaris, İstanbul, Bursa ve İzmir'de gerçekleştirildi.
Muğla merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, ilçede tefecilik yaptıkları öne sürülen 10 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Marmaris, İstanbul, Bursa ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 1'inin yurt dışında olduğunun belirlendiği, 1'inin de arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Sabri Kesen