Muğla haberi | Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT ekibi kurtardı Muğla bölgesinden gelen habere göre Muğla'nın Dalaman ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibinin iki saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Muğla'nın Dalaman ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibinin iki saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Yerbelen Mahallesi'ndeki kayalık alanda bir keçinin 5 gündür mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye AKUT ekibi sevk edildi. Halat yardımıyla keçinin yanına ulaşan ekipler, iki saat süren çalışmayla keçiyi kurtararak sahibi Vedat Uysal'a teslim etti. Güncel AA / Ali Rıza Akkır Fethiye Dalaman Muğla Güncel Haberler

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