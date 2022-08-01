Muğla haberi | Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT ekibi kurtardı - Haberler

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Muğla haberi | Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT ekibi kurtardı

Muğla haberi | Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT ekibi kurtardı

Muğla bölgesinden gelen habere göre Muğla'nın Dalaman ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibinin iki saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

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Muğla'nın Dalaman ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibinin iki saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Yerbelen Mahallesi'ndeki kayalık alanda bir keçinin 5 gündür mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye AKUT ekibi sevk edildi.

Halat yardımıyla keçinin yanına ulaşan ekipler, iki saat süren çalışmayla keçiyi kurtararak sahibi Vedat Uysal'a teslim etti.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

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