Muğla haberi... Muğla Akbelen Ormanı'nda Yarın, Üçüncü Kez Keşif Yapılacak

ESMA TURAN

Muğla'nın Milas ilçesinde, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin, iki termik santrale kömür sağlamak için genişletmek istediği kömür madeni sahasında yarın üçüncü kez bilirkişi keşfi yapılacak. İkizköy Çevre Komitesi, vatandaşlara nöbet alanında buluşma çağrısı yaptı.

İkizköy'de Akbelen Ormanı'nın kömür madeni için Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye tahsisinin iptali için İkizköylülerin açtığı davada Muğla 1. İdare Mahkemesi üçüncü kez keşif yapılmasına karar verdi. Geçen günlerde karar itiraz eden çevreciler ve köylülerde vatandaşlara, yarın saat 10.00'da yapılacak bilirkişi keşfinde nöbet alanında olmaları için çağrı da bulundu.

"GERİ DÖNDÜRÜLEMEZ EKOLOJİK YIKIM YARATACAK DİYE VURGULAMASINA RAĞMEN, RAPOR SONUÇ KISMINDA 'AMA ELEKTRİK ÜRETMEMİZ LAZIM' DENEREK BİTİRİLDİ"

İkizköy Çevre Komitesi tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Geçen yıl nisan ayında, Akbelen Ormanı'nın yok edilerek alanda kömür madeni işletilmesi için verilen iznin iptali için Tarım ve Orman Bakanlığı'na karşı açtığımız davada; mahkeme bilirkişi incelemesi ve keşfin bir kez daha tekrarlanmasına karar verdi. İlk keşifte avukatlarımız hakarete uğradı; uzmanlarımızın ve davacı olarak bizim konuşmamıza izin verilmedi. İkinci keşiften sonra, 4 uzman 'Maden Akbelen Ormanı'nı, tarım alanlarını, zeytinlikleri, su havzasını yok edecek; geri döndürülemez ekolojik yıkım yaratacak' diye vurgulamasına rağmen, rapor sonuç kısmında 'ama elektrik üretmemiz lazım' denerek bitirildi. Oysa meslek odaları, TMMOB Makina Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası'nın ortak yayınladığı rapor gösteriyor ki ne Muğla ne Ege Bölgesi, bu eski ve kirli santrallere muhtaç değil. Akbelen Ormanı'nı elektrik için kurban etmek zorunda değilsiniz.

"ZEYTİNCİLİK KANUNU'NDA BENZER BİR DEĞİŞİKLİK İÇİN HAZIRLIK VE LOBİ YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI"

Bu arada, Akbelen Ormanı'nın içinde ve çevresinde zeytinlikler olduğu bilirkişi ve Tarım Orman İl Müdürlüğü tarafından tespit edildi. Şirketin 'zeytincilik yasası bizi engelliyor' açıklamasını, Danıştay'ın zeytinlikleri madencilik faaliyetlerine açan Maden Yönetmeliği değişikliğinin yürütmesinin durdurulması kararı kaldırıldı. Şirket ve iktidar partileri tarafından Zeytincilik Kanunu'nda benzer bir değişiklik için hazırlık ve lobi yapıldığı ortaya çıktı. Tüm bu hukuki ve politik gelişmeler oladursun, İkizköylüler olarak, dostlarımızla birlikte tam 1 yılı dolduran orman nöbetine devam ediyoruz. Üçüncü keşfe, işte bu dirayetli direnişin, gönüllü hukuk ekibimizin ve gönüllü uzmanlarımızın gücü ve bütün bu yoğun süreçte bizi yalnız bırakmayan İkizköy'ün dostlarının dayanışması ile gidiyoruz. Bilimsel ve hukuki etikle, vicdan ile hareket edildiğinde, üçüncü keşif ve bilirkişi incelemesinden, ormanımızın ağacı, kuşu, mantarı, çalısı, toprağı, suyu ile bir bütün olarak orman olarak korunması ve kömür madeni işletme izninin iptali yönünde bilimsel görüş çıkacağına tüm yüreğimiz ve aklımızla inanıyoruz.

"AKBELEN İÇİN ADALET"

Bir kez daha 'Akbelen için adalet' demek üzere, tüm İkizköy dostlarını, yaşam savunucularını, ekoloji mücadelesi veren tüm yoldaşlarımızı, doğanın ve toplumun yararını gözeten tüm demokratik kurumları bekliyoruz. En kalabalık halimizle hep birlikte bir kez daha haykırmak için 8 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da buluşuyoruz."

FOTOĞRAFLAR: ARŞİV