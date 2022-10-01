Muğla haberi: Köyceğiz'de 14 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler Muğla haberine göre Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde illegal yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 14 düzensiz göçmen yakalandı. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde illegal yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 14 düzensiz göçmen yakalandı. Av koruma ve kontrol faaliyeti icra eden Köyceğiz Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ekipleri, Ekincik mevkisindeki ormanlık alanda Suriye uyruklu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 düzensiz göçmenle karşılaştı. Ekipler Jandarma Karakol Komutanlığına durumu bildirdi. Jandarma ekipleri, yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenleri ifade işlemleri için karakola götürdü. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek. Güncel Kaynak: AA / Durmuş Genç Köyceğiz Muğla Güncel Haberler

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