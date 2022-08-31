Muğla haber | Muğla'da "diaspor taşı" kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi yakalandı
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Muğla haberine göre Muğla'nın Milas ilçesinde "diaspor taşı" kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Milas ilçesinde "diaspor taşı" kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Milas Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada çıkarılması izne tabi olan değerli taşlar statüsünde bulunan diaspor ve benzeri değerli taşlar ele geçirildi.
Operasyonda İ.B. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel