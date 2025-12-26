Haberler

Muğla'da yeni yıl öncesi gıda denetimleri yoğunlaştırıldı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, yaklaşan yılbaşı öncesinde gıda denetimlerinin artırıldığını ve halk sağlığının korunması için denetimlerde titizlikle çalıştıklarını açıkladı.

Baydar yaptığı yazılı açıklamada, yıl boyunca aralıksız sürdürülen denetimlerin, yeni yıl döneminde artan gıda ve alkol tüketimi dikkate alınarak daha da yoğunlaştırıldığını belirtti.

13 ilçede, 103 personelle sahada olduklarına dikkati çeken Baydar, açıklamasında, "Üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde gerçekleştirdiğimiz denetimlerle vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz. Denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Gıda güvenliği konusunda hiçbir şekilde taviz vermiyoruz. Mevzuata aykırı durumlarla karşılaşıldığında gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Baydar açıklamasında, tüketicilerin karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 174 Gıda Hattı üzerinden kendilerine bildirebileceklerine de vurgu yaparak, güvenilir gıda için hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini, yeni yıl öncesinde olduğu gibi yeni yılda da halk sağlığını korumaya yönelik denetim çalışmalarının aynı hassasiyetle süreceğini kaydetti.

