Muğla'da üniversite öğrencileri yenilenen 1954 model araçla seyahat etti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bakımları yapıp yenilendikten sonra turizm polisi tarafından kullanılmaya başlanan araç, üniversite öğrencilerini taşıdı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, 1954 Model WILLYS marka araç gerekli bakımları yapılıp yenilendi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki turizm polisine tahsis edilen araç, vatandaşların ve üniversite öğrencilerinin hizmetine sunuldu.

Üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Kötekli Mahallesi ile kent merkezi arasında servis yapan nostaljik aracı görenler ise hem araç ve polislerle fotoğraf çektirdi hem de araçla seyahat etme imkanı buldu.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Komiser Burcu Avcı, gazetecilere, Karayolları Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında özellikle üniversite öğrencilerinin karayolu üzerinde otostop çekerek trafik güvenliğini ve kendi güvenliklerini tehlikeye düşürdüklerinin farkındalığını oluşturmak istediklerini söyledi.

Avcı, bu kapsamda otostop çekerek yolculuk etmeyi tercih eden öğrencilerin suçtan zarar görmelerini engellemek istediklerini belirterek, "Öğrencilerin güvenli seyahat yöntemlerinin tercih edilmesini sağlamak, otostop yöntemiyle seyahat etmenin tehlikelerini bizzat yerinde gözlemleyerek dikkat çekmek için Muğla Emniyet Müdürlüğünün nostaljik aracı ile merkezden Kötekli'ye, Kötekli'den merkeze otostop çeken öğrenciler transfer edildi." dedi.

Öte yandan, nostaljik araçla seyahat eden öğrencilerine de trafik güvenliği haftası ile ilgili bilgi verildi.