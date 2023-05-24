Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Muğla'da sağanak nedeniyle kara yolunda çökme oluştu

Muğla'da sağanak nedeniyle kara yolunda çökme oluştu

Güncel Haberler

Muğla ile Yatağan arasındaki kara yolunda birkaç gündür aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle çökme meydana geldi.

Muğla ile Yatağan arasındaki kara yolunda birkaç gündür aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle çökme meydana geldi.

Muğla ve ilçelerinde sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Menteşe ilçesinde birkaç gündür devam eden sağanak nedeniyle Muğla-Yatağan kara yolu Akçaova mevkisindeki 50 metrelik alanda çökme oluştu.

Sürücülerin ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatan karayolları ekipleri, çökme yaşanan yeri uyarı levhalarıyla kapattı. Trafik tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kara yolunun kısa sürede yapılarak birkaç gün içinde trafiğe açılması bekleniyor.

Muğla Seçim Sonuçları
Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2019
Muğla Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

Yatağan Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title