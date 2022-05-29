Muğla'da otomobilin çarptığı orman muhafaza memuru öldü - Haberler

Muğla'da, yolun karşısına geçmeye çalışan orman muhafaza memuru, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Muğla- Fethiye kara yolu Gökova mevkisinde Mehmet A. yönetimindeki 48 MA 2526 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan orman muhafaza memuru Mustafa Ersal Eken'e çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Eken'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü, gözaltına alındı.

Eken'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Muğla Adli Tıp Kurumundan alınarak Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne getirildi.

Burada özgeçmişi okunan Eken için dua edildi ve helallik alındı.

Evli ve 2 çocuk babası Eken'in cenazesi, Yatağan Bahçeyaka Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze törenine, Eken'in ailesi ve yakınları ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak ve mesai arkadaşları katıldı.