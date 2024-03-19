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Muğla'da Orman İşletme Müdürlüğü aracı kaza yaptı: 3 yaralı

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü aracının kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Muğla ve Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü aracının kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı.

Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Hüseyin Demir idaresindeki 48 AES 545 plakalı araç, Döğüşbelen mevkisinde kaza yaptı.

Kazada, görevli oldukları belirtilen sürücü ile Ömer Sönmez ve Celil Gökçen yaralandı.

Sağlık ekiplerince Muğla ile Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından olaya ilişkin yapılan paylaşımda "Personellerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz ve acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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