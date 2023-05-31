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Muğla'da kaza: Motosiklet sürücüsü ağır yaralı

Muğla'da kaza: Motosiklet sürücüsü ağır yaralı

Güncel Haberler

Gökova-Köyceğiz karayolunda meydana gelen kazada kamyoneti arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Cüneyt Aysan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Gökova- Köyceğiz karayolunda meydana gelen kazada kamyoneti arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Cüneyt Aysan yönetimindeki 03 ABA 144 plakalı motosiklet sürücüsü Köyceğiz istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden kamyonete çarptı.

Motosiklet sürücüsünün Özay Alabaz yönetimindeki 48 EK 015 plaka kamyonete çarpmasının ardından çarpmanın etkisi ile sürüklenerek karayolundaki refüjlerin demir bariyerine çarparak durabildi.

Kaza sonrası olay yerine 112 ambulans, Gökova Bölge Trafik İstasyon ve Akyaka Jandarma Karakol ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Cüneyt Aysan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Köyceğiz Gökova Güncel Haberler

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