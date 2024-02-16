Muğla'da hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 ayrı suçtan 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.N'nin ilçede olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 ayrı suçtan 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.N'nin ilçede olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.