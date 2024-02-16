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Muğla'da hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde, hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 ayrı suçtan 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.N'nin ilçede olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 ayrı suçtan 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.N'nin ilçede olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Ortaca Muğla Güvenlik Ceza Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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