Muğla Büyükşehir Belediyesi Aydın ile deniz otobüsü seferlerine başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımını daha verimli hale getirmek için Aydın Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı çalışma kapsamında, deniz otobüsü seferlerini başlatıyor.

Bodrum-Turgutreis-Didim ve Fethiye- Marmaris güzergahlarında yapılacak seferlerle Aydın-Muğla arası ulaşıma yeni bir alternatif daha eklenmiş olacak.

Daha önce deniz ulaşımında sadece Datça- Bodrum feribot seferleri yapılırken, deniz otobüsü seferleri ile vatandaşlar Marmaris- Fethiye ile Bodrum-Turgutreis-Didim güzergahlarında seyahat edebilecekler.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile yapılan işbirliği sonucunda Didim'in de rotaya eklenmesi, özellikle yaz aylarında yaşanan karayolu trafiğindeki sıkışıklığın rahatlaması ve vatandaşlara alternatif çözüm sunulması hedefleniyor.

"Muğla-Aydın arası ilk sefer 1 Temmuz'da"

Yeni seferlerin ilk olarak 1 Temmuz 2024 Kabotaj Bayramı'nda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bodrum, Turgutreis ve Didim arasında düzenlenecek olan seferler, bölge halkı ve turistler için hızlı bir ulaşım imkanı sunacak. Bu tarihten itibaren deniz otobüsleri bu üç nokta arasında düzenli olarak sefer yapacak.

Fethiye ile Marmaris arasında düzenlenecek deniz otobüs seferleri ise 2 Temmuz'da başlayacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Denizcilik Şube Müdür Vekili Cem Hodoğlugil, gazetecilere, özellikle yaz aylarında sıkışan karayolu trafiğine deniz yolunun önemli bir alternatif olacağını söyledi.

Denizlerden daha fazla faydalanılması ve özellikle yaz aylarında turizm şehri olan Muğla'da karayolunda oluşan trafik yoğunluğuna bir alternatif olarak deniz yolu hatlarının geliştirilmesi için çalışma yürüttüklerini belirten Hodoğlugil, "450 yolcu kapasitesine sahip deniz otobüslerimiz saatte 25 deniz mili süratle karayoluna alternatif olabilecek sürelerde seferlerini tamamlayabilecek." dedi.

Hodoğlugil, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda deniz otobüsü seferlerine başlamayı planladıklarını kaydetti.