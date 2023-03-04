Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün : "Kuraklık geldi kapımıza dayandı"

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, yağışların az olması nedeniyle kuraklığın kapıya dayandığını, yapılan araştırmalara göre önümüzdeki yaz suyla ilgili bir afet durumunun yaşanabileceğini belirtti.

"Karıklık geldi kapımıza dayandı"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün yağışların az olması, tarımsal sulama, yağmur suları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinde binasında açıklama yapan Başkan Gürün, "Muğla'da da, Türkiye'de yağmur su eksikliği ne yapmamız lazım, herkese düşen görev nedir, nelere dikkat etmemiz lazım. Yeraltını beslemezsek benim suyu bulma imkanım yok. Yağmur suyunun toplanması ile ilgili Bakanlık çıkardığı yönetmeliği derhal uygulaması gerekli. Yağmur suyunun rezervuar suyu olarak kullanmasından fayda var. İçme suyunu ben rezervuarda kullanıyorum. Bunun mutlaka yapılması lazım. Tarımsal sulamada kullanılan suyun sulama tekniklerinin modernleştirilmesi ile, damlama veya yağmurlama yapmak sureti ile tasarruf sağmamamız lazım ve onu içme suyuna intikal ettirmemiz lazım. Kuraklık geldi kapımıza dayandı. Bunların kararı çok daha önce alındı. Ama yapımı gerçekleştirilmedi. Muğla'da önümüzdeki yaz çok önemli bir su kıtlığı ile karşılaşma riskimiz var. Bu ile ilgili önümüzde ayrı bir afet durumu var" dedi.