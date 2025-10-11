Mudanya Mütarekesi'nin 103'üncü yılı törenle kutlandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Mudanya Mütarekesi'nin imzalanmasının 103'üncü yılı dolayısıyla tören yapıldı.

Mütareke Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya'nın Cumhuriyet tarihinin en önemli dönüm noktalarından birine ev sahipliği yaptığını belirtti.

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasıyla başlayan Milli Mücadele'nin, 11 Ekim 1922'de Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla fiilen sona erdiğini ifade eden Terzi, "Mudanya Mütarekesi, İsmet İnönü'nün askeri başarısının yanı sıra diplomatik alanda da kararlı ve dik duruşuyla kazanılmış bir siyasi zaferdir. Mondros'tan Lozan'a giden yol Mudanya'dan geçmiştir." dedi.

Terzi, Türkiye Cumhuriyeti'nin şehit ve gazilerin en büyük emaneti olduğunu değinerek, "Çok zor şartlar altında kahramanlık destanlarıyla kurulan devletimizi sonsuza kadar korumak ve yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu vatanı bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, İsmet İnönü'yü, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da 103 yıllık barışa ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirerek, şöyle konuştu:

"103 yıl önce atılan barış ve kardeşlik imzasının ışığında, bizlere bu aziz vatanı emanet eden başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, büyük bir diplomasi zaferine imza atan İsmet İnönü'ye sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Onların bıraktığı emanetleri canımız pahasına koruyacağımıza söz veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatacağız."

Etkinlikler kapsamında düzenlenen sportif müsabakalarda dereceye girenlere madalya ve kupaları takdim edildi.

Halk oyunları gösterisiyle sona eren törenin ardından protokol üyeleri Mütareke Evi Müzesi'ni ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı.