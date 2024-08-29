Üye Girişi
Haberler

Mudanya'da Turizmin Geleceği Söyleşisi Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 6. Mudanya Kitap Fuarı'nda, 'Mudanya'da Turizmin Geleceği' başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye, Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, Bursa UNESCO Derneği Başkanı İlker Özaslan ve BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar katıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediye tarafından "Değişim" temasıyla düzenlenen 6. Mudanya Kitap Fuarı'nda, "Mudanya'da Turizmin Geleceği" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş'in moderatörlüğündeki söyleşiye, Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, Bursa UNESCO Derneği Başkanı İlker Özaslan ve BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar katıldı.

Prof. Dr. Şahin, Mudanya'nın tarihsel ve kültürel değerlerini vurgulayarak, ilçenin 4 yerleşime ev sahipliği yapan nadir bölgelerden olduğunu belirtti.

Özaslan, Mudanya'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girebilmesi için gerekli altyapının hazırlanması gerektiğini ifade etti ve İznik ile işbirliğinin önemine dikkat çekti. Ayrıca Özaslan, Mudanya'nın UNESCO ile özdeşleşmesi için festivaller düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Buğra Küçükkayalar ise Bursa'da turizmin gelişimi için gastronomi, tarım ve sanayi gibi alanlarda etkinliklere ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Turizmde yeşil, dijital ve toplumsal dönüşümün önemine vurgu yapan Küçükkayalar, kamu ve özel sektör işbirliğinin gerekliliğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Uludağ Üniversitesi Mustafa Şahin Arkeoloji Mudanya Ekonomi Unesco bursa Kültür Turizm Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme saat kaçta başlıyor? Canlı izleme linki! 29 Ağustos Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Son gelişmeler... Narin Güran'ın abisi neden gözaltına alındı? Narin'in abisi Enes'in kolunda neden ısırık izi var? İstanbul'da metrobüs kazası! Olay nerede oldu? Küçükçekmece metrobüs kazasında yaralı veya ölü var mı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 29 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Az önce deprem mi oldu? 29 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! EXXEN CANLI MAÇ İZLE (BEŞİKTAŞ- LUGANO) EXXEN şifresiz izleme linki var mı? 29 Ağustos UEFA Avrupa Ligi play- off maçı canlı izleme linki BEŞİKTAŞ- LUGANO MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş- FC Lugano maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Kırtasiye destek başvurusu ne zaman? Kırtasiye desteği ne kadar? Kırtasiye yardımı başvuru şartları neler? (E-devlet başvuru ekranı) Irak vatandaşları vizeden muaf mı? Irak vatandaşları Türkiye'ye vizesiz mi gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 29 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? SON DAKİKA NARİN NEREDE? Narin bulundu mu? Narin'in abisi neden gözaltına alındı? 29 Ağustos son dakika gelişmeleri... BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 29 Ağustos Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 29 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Amedspor puan durumu ne, kaçıncı sırada? Metroda toka satan çocuğu döven kim, yakalandı mı? 29-30 Ağustos Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Karatay, Selçuklu elektrik kesintisi 29-30 Ağustos Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Kepez, Konyaaltı elektrik kesintisi 29-30 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Yavuzeli, Şehitkamil, Şahinbey elektrik kesintisi listesi 30 Ağustos yollar kapalı mı? 30 Ağustos hangi yollar kapalı? #129300 29-30 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Akhisar, Salihli, Alaşehir elektrik kesintisi
title