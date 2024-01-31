MSB, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ üyelerini yakaladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçiş yapmaya çalışan FETÖ üyesi 5 kişinin sınırda yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor. Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.