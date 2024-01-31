MSB, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ üyelerini yakaladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçiş yapmaya çalışan FETÖ üyesi 5 kişinin sınırda yakalandığını açıkladı. Edirne'de görev yapan hudut kartallarının yaptığı inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçiş yapmaya çalışan FETÖ üyesi 5 kişinin sınırda yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor. Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.