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MSB'den şehit haberleri: Piyade sözleşmeli er Vedat Zorba şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde görevli olan piyade sözleşmeli er Vedat Zorba'nın bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olduğunu açıkladı. MSB, şehit er Zorba'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile millete başsağlığı ve sabır diledi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), piyade sözleşmeli er Vedat Zorba'nın şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 22 Mayıs 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Vedat Zorba, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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