MSB: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde ağır yaralanan Uzman Çavuş Kapılay şehit oldu" - Haberler

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MSB: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde ağır yaralanan Uzman Çavuş Kapılay şehit oldu"

AA - Mehmet Tosun - Güncel
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MSB: 'Pençe-Kilit operasyon bölgesinde ağır yaralanan Uzman Çavuş Kapılay şehit oldu'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanıp hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın şehit düştüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanıp hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın şehit düştüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kapılay'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Mehmet Tosun - Güncel

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