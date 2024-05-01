MSB, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Milli Savunma Bakanlığı personelimiz başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için gece-gündüz demeden fedakarca çalışan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadeleri yer aldı.