Mozambik'te çatışmalardan kaçan 9 bin kişi evlerine döndü Güncel Haberler Afrika ülkesi Mozambik'te Ensar'us Sunna örgütünün saldırıları nedeniyle yaşadığı bölgeyi terk eden sivillerden 9 bininin evlerine döndüğü bildirildi. Afrika ülkesi Mozambik'te Ensar'us Sunna örgütünün saldırıları nedeniyle yaşadığı bölgeyi terk eden sivillerden 9 bininin evlerine döndüğü bildirildi. Ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado'nun Praia bölgesi yetkililerinden Joao Saravia, basına yaptığı açıklamada, bazı bölgelerde güvenliğin sağlandığı bilgisini paylaştı. Çatışmalar ve saldırılardan kaçan 9 bin kişinin evine döndüğünü açıklayan Saravia, "Artık tüm köylerde bölge sakinleri var." ifadesini kullandı. 800 binden fazla kişi yerinden oldu Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle 800 binden fazla kişi yerinden oldu. Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve SADC misyonu terörle mücadeleye başladı. SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor. Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Kavak Mozambik Afrika Güncel Haberler

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