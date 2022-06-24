Motosiklette 'Kontes'li yolculuk BURSA'da motosiklet sürücüsü Mustafa Eryılmaz'ın, 'Kontes' adını verdiği köpeği ile trafikte seyahat ettiği anlar kameralar tarafından görüntülendi. BURSA'da motosiklet sürücüsü Mustafa Eryılmaz'ın, 'Kontes' adını verdiği köpeği ile trafikte seyahat ettiği anlar kameralar tarafından görüntülendi. İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda motosikletiyle yolculuk yapan Mustafa Eryılmaz, 'Kontes' ismini verdiği 6 aylık köpeğini de kucağına oturttu. Motosiklet hareket edince patilerini gidona koyan köpek, yolculuğuna devam etti. Mustafa Eryılmaz, köpeğiyle 3 aydır bu şekilde gezdiklerini söyleyerek "6 aylık köpeğim. Böyle seyahat etmeye alıştı. Biz nereye o oraya gidiyor. Her istediğimi yapıyor" dedi. Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel Motosiklet Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Motosiklette 'Kontes'li yolculuk - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.