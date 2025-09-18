Moskova'da Türk Bulguru Tanıtıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Türk mutfağının temel malzemelerinden bulgurun tanıtılması amacıyla etkinlik yapıldı.

Ticaret Bakanlığının desteği ile Türkiye Gıda İhracatçıları çatısı altında Moskova'daki bir restoranda bulgurla yapılan yemekler sunuldu.

Etkinliğe, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (AHBİB) Başkanı Veysel Memiş, gastronomi alanından Rus yetkililer, medya mensupları ve davetliler katıldı.

Programda ünlü aşçı Arda Türkmen'in hazırladığı rezeneli tabule, pancar cacıklı bulgur köftesi, çam fıstıklı firik ile kuru erikli uzun pişmiş kuzu eti, incirli ve bulgurlu sarma baklava misafirlere ikram edildi.

"Tarım ürünleri ihracatının önemli ayaklarından biri bulgur"

Büyükelçi Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl da benzer bir etkinliğin yapıldığını ve bu etkinlikte bulgurun tanıtıldığını anımsatarak, "Bu etkinliğin başarılı olduğunu görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomi ve ticaret alandaki ilişkilere değinen Bilgiç, "Rusya ile çok büyük bir ticaret hacmi var. Ama bunun ötesinde 100 milyar dolar ticaret hacmine ulaşma hedefimiz var. Ticaretimizin önemli ayaklarından biri de tarım ürünleri ihracat ve ithalatı. Tarım ürünleri ihracatının önemli ayaklarından biri de bulgur." dedi.

Bulgurun Türk mutfağında önemli yere sahip olduğunu belirten Bilgiç, etkinliği düzenleyen Ticaret Bakanlığı ve AHBİB'e minnettar olduğunu dile getirdi.

"Türk bulguru, Rus toprağında giderek daha fazla yer buluyor"

AHBİB Başkanı Memiş, bulgurun sağlıklı, besleyici, doyurucu ve uzun ömürlü bir ürün olduğunu belirterek, "Türk bulguru binlerce yıldır Anadolu mutfak kültürünün bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Geçen yıl da bulgurun Moskova'da tanıtıldığını hatırlatan Memiş, "Geçtiğimiz yıl tanıtım çalışmalarının ardından Rusya, Türk bulguru ihracatında dördüncü sıradan üçüncü sıraya yükseldi. Bu durum, Türk bulgurunun Rus toprağında giderek daha fazla yer bulduğunun önemli bir göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.

Aşçı Arda Türkmen de Türk bulgurunu Rusya özelinde Avrupa'ya ve tüm dünyaya tanıtma hedefiyle yola devam ettiklerini vurgulayarak, "Bulgur coğrafyamız için önemli ve özel bir ürün. Birbirlerinde farklı çeşitlerde bulgurlarımız var. Farklı yörelerin bulgurları değişik şekillerde ve bizim için kutsal ürünlerden biri. Bulgur, her sofrada ve her ülkede de çok rahat yer bulabilecek bir üründür." ifadelerini kullandı.