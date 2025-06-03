Moğolistan Başbakanı Oyun-Erdene İstifa Etti

Moğolistan Başbakanı Oyun-Erdene İstifa Etti
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Haftalardır süren hükümet karşıtı protestolar sonrası güven oylamasında yeterli oy alamayan Başbakan Luvsannamsrai Oyun-Erdene istifa etti. Göstericiler, Oyun-Erdene'nin oğlunun lüks harcamalarını gerekçe göstererek yolsuzluk suçlamalarıyla aylarca protesto gerçekleştirmişti.

Moğolistan'da haftalardır süren hükümet karşıtı protestoların ardından parlamentoda yapılan güven oylamasında yeterli oyu alamayan Başbakan Luvsannamsrai Oyun-Erdene'nin istifa ettiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, parlamentodaki gizli oylamada 44 vekilin desteğini alan Başbakan Oyun-Erdene, güven oyu için gereken 64 oya ulaşamadı.

Oyun-Erdene, oylama öncesi parlamentoda yaptığı konuşmada, protestocuların yolsuzluk suçlamalarını reddederken, görünür ve saklı çıkarları olan grupların hükümeti devirmeye yönelik organize bir kampanya yürüttüğünü savundu.

İktidardan ayrılması halinde ülkenin siyasi istikrarsızlığa ve ekonomik kaosa sürükleneceğini ileri süren Oyun-Erdene, "Eğer yönetim istikrarsız hale gelirse ekonomik durum bozulur ve siyasi partiler uzlaşma sağlayamaz. Bu, kamuoyunun parlamenter düzene inancını kaybetmesine yol açarak demokratik sistemi çökme noktasına getirebilir." dedi.

Oyun-Erdene, ekonomik canlanmaya yönelik icraatlarını savunurken, iktidarında büyük projelere çok fazla odaklandığını, sosyal sorunlara ve iç siyasi meselelere yeterince eğilmediğini ifade ederek öz eleştiride bulundu.

Güven oyu alamadığı oylamanın ardından istifa ettiğini açıklayan Oyun-Erdene, "Salgınlar, savaşlar ve tarifin zor olduğu zamanlarda ülkeme ve halkıma hizmet ettiğim için onur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Oğlunun kız arkadaşının lüks marka çantası sonunu getirdi

Oyun-Erdene'nin oğlunun kız arkadaşı ile çıktığı tatildeki lüks harcamalarının kamuoyunda yarattığı tepki, Oyun-Erdene'nin sonunu getiren protestoların fitilini ateşlemişti.

Oğlunun kız arkadaşının sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarda, lüks marka çanta ve alışveriş paketlerinin görülmesi sosyal medyada eleştirilere konu olmuştu.

Ailesinin aşırı harcamalarını gerekçe göstererek Oyun-Erdene'yi yolsuzlukla suçlayan protestocular, haftalarca başkent Ulan Batur'da gösteriler düzenlemişti.

2021'den bu yana başkanlık yapıyordu

Harvard Üniversitesinden mezun olan 44 yaşındaki Oyun-Erdene, 2019-2021 yıllarında Başbakan Ukhnaagiin Khurelsukh liderliğindeki Moğolistan Halk Partisi (NAM) hükümetinde Baş Kabine Sekreteri olarak görev yaptı.

2021'de başbakanlığa atanan Oyun-Erdene, Vizyon 2050 projesi kapsamında "Yeni Toparlanma Siyaseti" adı verilen kalkınma programını yürürlüğe koydu.

Ülke ekonomisinin Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerini atlatarak uzun dönemli kalkınmaya geçişini sağlamayı hedefleyen program, gümrükler, enerji, sanayileşme, kentsel ve kırsal kalkınma, yeşil kalkınma ve devletin etkinliği alanlarındaki kısıtlamaları aşarak büyüme potansiyeli yaratmayı amaçlıyordu.

Yeni Toparlanma Siyaseti kapsamında Tavantolgoi-Zuunbayan Demir Yolu'nu, Çin sınırındaki Hangi-Mandal Sınır Kapısı'na bağlayan Zuunbayan-Hangi Demir Yolu, Khushigt Vadisi'ndeki Yeni Yerleşim Bölgesi adlı uydu şehir projesi, Uliastay ve Altay'da güneş enerjisi santralleri hizmete açılmış, ülkenin kömür ihracatını yılda 30 milyon ton arttıracağı öngörülen Gashuunsukhait-Gantsmod Demir Yolu'nun inşası için anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Oyun-Erdene, Temmuz 2024'de partisinin üçüncü seçim zaferinin ardından yeniden başbakanlık görevine atanmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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