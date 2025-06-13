Moğol Heyeti Kepez'i Ziyaret Etti

Moğol Heyeti Kepez'i Ziyaret Etti
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Moğolistan'dan gelen kamu yöneticileri ve iş insanları, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü ziyaret etti. Kültürel dostluk mesajlarının ön planda olduğu ziyarette, işbirliği olanakları da değerlendirildi.

Moğolistan'dan gelen kamu yöneticileri ve iş insanlarından oluşan heyet, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kültürel yakınlık ve dostluk mesajlarının öne çıktığı ziyarette, karşılıklı işbirliği imkanları da ele alındı.

Kocagöz, Moğol heyetini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türkler ile Moğolları hep kardeş olarak gördüklerini belirten Kocagöz, "Örf, adet ve törelerimiz hep aynı. Cengiz Han'ın çocukları bizim için çok kıymetlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kocagöz, Kepez'in orman, tarım, çiçekçilik ve seracılık gibi birçok zenginliğe sahip olduğunu kaydetti.

Moğol heyeti de ülkelerindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, tarım ve madencilik faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
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