Modi, ABD Ziyaretinde Trump ile Ticaret Görüşmesi Yapacak

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, eylül ayının sonunda New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılırken ABD Başkanı Donald Trump ile ticaret sorunlarını ele alacağı bildirildi.

YENİ DELHİ, 13 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, gelecek ay New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gerçekleştireceği ziyaret sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği bildirildi.

Indian Express gazetesi çarşamba günkü haberinde, Modi'nin eylül ayının son haftasında yapacağı ABD ziyareti için hazırlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.

Haberde, "Temel hedef, ticaretle ilgili sorunları çözmek ve gümrük vergileri konusunda ortak bir noktaya ulaşmak olacak" denildi.

