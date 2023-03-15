MLKP OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINANLARDAN 9'U TUTUKLANDI

İSTANBUL merkezli 3 ilde MLKP silahlı terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik olarak düzenlenen operasyondan gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 9'u tutuklandı.

İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, MLKP silahlı terör örgütünün açık alan gençlik yapılanması olan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF)'nun faaliyetlerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda örgütün gençlik yapılanması içerisinde olduğu belirlenen 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından İstanbul merkez olmak üzere Bursa ve İzmir'de şüphelilere ait 12 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 11'i gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.