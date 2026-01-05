Haberler

Mısır ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları Gazze, Sudan, Yemen ve Somali'yi görüştü

Güncelleme:
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Kahire'de bir araya gelerek ikili ilişkiler, Gazze'deki durum ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Taraflar, ortak işbirliği süreçlerini güçlendirme kararı aldı.

Mısır Dışişleri bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahire'de gerçekleştirilen görüşmede Abdulati, özellikle Mısır-Suudi Arabistan Yüksek Koordinasyon Konseyi'nin ilk toplantısına yönelik hazırlıklar kapsamında, ortak işbirliği süreçlerini güçlendirmeye önem verdiklerini vurguladı.

Ekonomik, ticari ve yatırım alanları başta olmak üzere ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığı görüşmede, Gazze'deki son durum da ele alındı.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, saldırıların durdurulmasına yönelik ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes planının ikinci aşamasının hayata geçirilmesi için Mısır'ın yürüttüğü çabaları aktardı.

Mısır tarafı, Gazze'de yeni düzenlemelere geçilmesi gerektiğini vurguladı ve Filistin topraklarının bütünlüğüne zarar verecek adımlara karşı olduğunu yineledi.

Taraflar, Somali konusunda da ülkenin egemenliğini hedef alan tek taraflı girişimleri reddettiklerini açıkladı.

Yemen'de ise Suudi Arabistan öncülüğündeki siyasi çözüm ve diyalog sürecine destek teyit edildi.

Sudan başlığında, insani ateşkes ve kalıcı çözüm için Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'den oluşan dörtlü mekanizma çerçevesinde koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

Mısır ve Suudi Arabistan, bölgesel ve uluslararası konularda istişare ve işbirliği sürdürme kararı aldı.

Kaynak: AA / Amer Fouad Fouad Solyman - Güncel
