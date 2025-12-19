Haberler

Mısır Başbakanı Medbuli, Lübnanlı mevkidaşı Selam ile ikili ilişkileri görüştü

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Lübnan'da Başbakan Nevvaf Selam ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Medbuli, İsrail'in Lübnan'a yönelik ihlallerini reddettiklerini belirtti ve iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lübnan'da Başbakan Nevvaf Selam ile ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

Medbuli, başkent Beyrut'taki resmi temasları kapsamında Selam tarafından Başbakanlıkta resmi törenle karşılandı.

Lübnan-Mısır Yüksek Komitesi Toplantısı'nın ardından taraflar ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına dair Başbakan Medbuli, ülkesinin İsrail'in Lübnan'a yönelik ihlallerine karşı olduğunu belirtti.

Medbuli, "İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik ihlallerini ve bu toprakların bazı bölümlerini işgal etmesini reddediyoruz. İsrail'in hiçbir şart öne sürmeden geri çekilmesi gerektiğini vurguluyoruz." dedi.

İsrail'in varılan ateşkes anlaşmalarına uyması gerektiğinin belirten Medbuli, Lübnan'ın istikrarı ve ulusal birliğini, Arap bölgesinin tamamının güvenliği ve istikrarının ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini vurguladı.

Medbuli, Lübnan ordusunun bu hedef doğrultusunda yürüttüğü yoğun çabaları da takdir ettiklerini söyledi.

Bugünkü görüşmede Lübnan'a yönelik sabit ve güçlü desteklerini yinelediklerini aktaran Medbuli, Lübnan'ı bölgedeki istikrarın temel dayanaklarından biri olarak gördüklerini ve Mısır'ın, Lübnan'ı herhangi bir gerilimden uzak tutmak amacıyla yoğun diplomatik çabalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Başbakan Medbuli, görüşmelerde ikili işbirliğinin tüm boyutlarının ele alındığını, bunun yanı sıra bölgedeki siyasi, güvenlik ve ekonomik gelişmelerin de değerlendirildiğini ifade etti.

Çeşitli konular ele alındı

Selam ise ziyaretin yalnızca siyasi ya da ekonomik boyutlarla sınırlı olmadığını, çok yönlü ve daha geniş bir anlam taşıdığını ifade etti.

Görüşmelerde enerji, ulaştırma, sanayi, altyapı ve eğitim başta olmak üzere hayati sektörlerde işbirliğinin güçlendirilmesi konularının ele alındığını belirten Selam, şunları söyledi:

"İki ülke arasındaki ilişki, karşılıklı çıkarların ötesine geçerek vizyon ve izlenen yol bakımından bir bütünleşmeyi yansıtıyor."

Başbakan Selam, Mısır'ın Lübnan'a verdiği desteği; özellikle İsrail'in güneydeki bazı bölgelerdeki işgalinin sona erdirilmesi, saldırıların durdurulması ve Lübnanlı esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çabaları dolayısıyla takdir ettiklerini belirtti.

Selam, Lübnan'ın Mısır ile geçici destekten ziyade, "çalışmaya ve somut sonuçlara dayalı" kalıcı bir ortaklık hedeflediğini vurgulayarak bu yaklaşımın her iki ülkede istikrar ve kalkınmayı güçlendireceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
