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Mısır, Gazze'ye 200.000 Ton İnsani Yardım Gönderdi

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Mısır Sosyal Dayanışma Bakanı Nevine el Kabbaj, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 200.000 ton insani yardım gönderildiğini açıkladı. Yardımların lojistik hizmetlerinin düzenlenmesi ve depolanması konusunda Mısır Kızılayı'nın önemli bir rol oynadığı belirtildi.

ÇEKİM TARİHİ: 11 Şubat 2024

1. İnsani yardım taşıyan tırların çeşitli görüntüleri

2. İnsani yardım malzemelerinden çeşitli görüntüler

Mısır Sosyal Dayanışma Bakanı Nevine el Kabbaj, ülkesinin, savaştan bitap düşen Gazze Şeridi'ne yaklaşık 200.000 ton insani yardım gönderdiğini duyurdu.

Bakan, bu açıklamaları Cuma günü Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze'deki Filistinlilere bağış toplamak amacıyla düzenlenen ve 10.000 kişinin katıldığı "Gazze için Koş" maratonuna katıldığı sırada yaptı.

El Kabbaj, Mısır Kızılayı'nın lojistik hizmetlerin düzenlenmesi, tedarik zincirlerinin genişletilmesi ve yaklaşık 37 ülkeden gelen yardımların depolanması konusundaki rolüne dikkat çekti.

Bakan, "Gazze'ye sağlanan toplam yardım malzemelerinin yüzde 60'ını oluşturan yaklaşık 200.000 ton yardım, kara, deniz ya da hava yoluyla Mısır'dan geldi" diye ekledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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