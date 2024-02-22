Mısır'da Güneş Festivali'nde Büyük Ebu Simbel Tapınağı Aydınlandı

ASVAN, 22 Şubat (Xinhua) -- Mısır'da her yıl 22 Şubat ve 22 Ekim tarihlerinde kutlanan Güneş Festivali'nde, sabah güneşinin ışınları Büyük Ebu Simbel Tapınağı'nın en iç kısmında bulunan mabede ulaşarak içerideki heykelleri aydınlatıyor.