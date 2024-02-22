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Mısır'da Güneş Festivali'nde Büyük Ebu Simbel Tapınağı Aydınlandı

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Mısır'da her yıl 22 Şubat ve 22 Ekim tarihlerinde kutlanan Güneş Festivali'nde, sabah güneşinin ışınları Büyük Ebu Simbel Tapınağı'nın en iç kısmında bulunan mabede ulaşarak içerideki heykelleri aydınlatıyor.

ASVAN, 22 Şubat (Xinhua) -- Mısır'da her yıl 22 Şubat ve 22 Ekim tarihlerinde kutlanan Güneş Festivali'nde, sabah güneşinin ışınları Büyük Ebu Simbel Tapınağı'nın en iç kısmında bulunan mabede ulaşarak içerideki heykelleri aydınlatıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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