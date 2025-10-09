Mirziyoyev: Rusya'nın stratejik ortaklığı devam edecek

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Rusya'nın Orta Asya için önemli ve öncelikli stratejik ortak ve müttefik olmaya devam edeceğini söyledi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Orta Asya ülkeleri ve Rusya devlet başkanlarının katılımıyla düzenlenen zirvede konuştu.

Mirziyoyev, ortak tarih, köklü ilişkiler, kültürel yakınlık, dostane ve güvenilir ilişkilerin bölge ülkeleri ile Rusya arasındaki işbirliğinin sağlam ve değişmez temeli olduğunu dile getirerek, "Rusya'nın bizim için önemli, öncelikli stratejik ortak ve müttefik olduğunu ve gelecekte de öyle kalacağını belirtmek isterim." dedi.

Bununla birlikte jeopolitik zıtlıklar, dünya ekonomisindeki kriz süreci, yeni tehlikeler ve tehditlerin bölgede istikrarı sağlamak için daha yakın koordinasyon ve işbirliğini gerektirdiğini belirten Mirziyoyev, bu işbirliğini geliştirmek için daimi siyasi diyalogların güçlendirilmesi ve yapıcı işbirliğinin genişletilmesi, sürekli olarak hükümetler, bakanlıklar, kurumlar ve bölgeler arasında toplantıların yapılması gerektiğini vurguladı.

Özbekistan, Orta Asya'nın Rusya ile ekonomik ortaklığının tümden genişletilmesinden yana

Mirziyoyev, Orta Asya bölgesinin Rusya ile ekonomik ortaklığının tümden genişletilmesinden yana olduklarını ve bunu ortak faaliyetlerinin esas yönü gördüklerini dile getirerek, bu ülkelerin transit ve ulaştırma potansiyelinin, özellikle Kuzey-Güney koridorunun etkin kullanılması, kara, demir ve hava yolu ulaşımındaki ulusal programların uyumlu hale getirilmesi, dış tehditlere karşı dirençli, entegre ve birbirine bağlı bölgesel ulaştırma altyapısının oluşturulması gerektiğine dikkati çekti.

Enerji sektöründe Rusya ile işbirliğinin bölgenin barış ve istikrarında etken olmayı sürdürdüğünü söyleyen Mirziyoyev, ülkesinde Rusya ile işbirliğiyle inşa edilecek nükleer santralin ilk reaktörü ve çok sektörlü nükleer tıp merkezi inşasıyla ilgili ortak projelerin hayata geçirilmesine başlandığını dile getirdi.

Mirziyoyev, terör, aşırıcılık, örgütlü suç, insan ticareti ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede güvenlik güçleri arasındaki yakın işbirliğinin daha da genişletilmesinin önemini vurgulayarak, siber tehditlerle mücadelede ortak önlemler geliştirilmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.