Miras tartışmasında eski kayınpederinin öldürdüğü Hatice, toprağa verildi

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde miras yüzünden tartıştığı eski gelini Hatice Barış'ı (47) öldüren Mustafa K.,(74) ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Hatice Barış'ın cenazesi Kozan'da toprağa verildi. Barış'ın kızı Tuğçe Duman'ın (27) da geçen yıl birlikte olduğu Furkan Apaydın (23) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Çeralan Mahallesi'nde meydana geldi. Hatice Barış, 4 yıl önce kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden eski eşi Seyfi K'nın evine gitti. Burada eski kayınpederi Mustafa K., ile karşılaşan Hatice Barış, iddiaya göre miras meselesi yüzünden tartıştı. Çıkan kavgada Mustafa K., evdeki av tüfeği ile Hatice Barış'ı vurdu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hatice Barış'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.