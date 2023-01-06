Üye Girişi
Haberi Paylaş

Görüntü Türkiye'den! Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyayı ikiye böldü

Güncel Haberler

Özel bir eğitim kurumunda görev yapan ve ekonomi öğretmeni olduğu öğrenilen genç kadının ders anlatırken giyim tarzı sosyal medyada tartışma konusu oldu. Mini etekle ders anlatan öğretmene tepki gösteren de var savunan da.

Mini etekle ders verip kendini kayda aldıran kadın öğretmen sosyal medyaya damga vurdu. Ekonomiye yönelik söyledikleri değil, tarzı daha çok ön plana çıkan öğretmen kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Video sosyal medyada hızla yayılırken birçok kullanıcı öğretmeni giyim tarzından dolayı sert eleştirdi. Bazı kullanıcılar ise öğretmende destek verdi.

Mini etekli ders anlatan öğretmen sosyal medyada tartışma yarattı

FENOMEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan öğretmenin sosyal medya fenomeni olduğu ve takipçi sayısını artırmak için böyle bir şey yaptığı öne sürüldü. Takipçi sayısının videodan sonra artması ise öğretmen hakkındaki iddiaları doğrular nitelikte.

Mini etekli ders anlatan öğretmen sosyal medyada tartışma yarattı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

SMMM:

KEŞKE EKONOMİ DERSLERİNE GİRME FIRSATIM OLSAYDI BU HOCANIN MUAZZAM DERS ANLATIYOR...

Cevap Yaz 5 8 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title