Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: "Bırakın İnsanlar Özgür Olsun, Kavga Etmeden Düşüncelerini Söylesin, İstediği Hayatı Başkasına Zarar Vermeden...

Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır, "2002'yi hatırlayın. Şimdiki cumhurbaşkanı, 'bu ülkede yolsuzluk var' demişti, yıl 2002. Yıl 2022 yüksek sesle onun söylediğini hiçbir şey değiştirmeden tekrar ediyorum. Bu ülkede yolsuzluk var. 'Bu ülkede yoksulluk, hayat pahalılığı var' demişti. 20 yıl sonra aynısını söylüyorum. 'Yasaklar kalkacak' demişti. Çünkü demokrasi yasaklıydı. Ben de 20 yıl sonra diyorum ki; Bırakın insanlar özgür olsun, bırakın insanlar kavga etmeden düşüncelerini söylesinler. Bırakın insanlar istediği hayatı başkasına zarar vermeden yaşasınlar" açıklamasını yaptı.

Milli Yol Partisi (MYP) 1. Olağan Ankara İl Kongresi'ni bugün, Ankara Altınpark Fuarı ve Kongre Merkezi'nde yaptı. Kongrede konuşan MYP Genel Başkanı Remzi Çayır şunları söyledi:

"MİLLETİN ZAMDAN, YOKSULLUKTAN, ÜÇKAĞITTAN ANASI AĞLADI, BAĞRI YANIYOR"

"Ülkücülük adına, milliyetçilik adına ortaya çıkan hiçbir parti, milletten iktidar talep ediyor mu? MHP'nin milletten 'bize oy verin Türkiye'yi yöneteceğiz, cumhurbaşkanı adayımız şudur, kendim cumhurbaşkanı adayıyım, MHP'den bir cumhurbaşkanı adayı çıkacak' diyor mu? Gidiyor başkasını işaret ediyor. İşaret etmekle de kalmıyor. Kitlelere sanki 20 yıldır bu adam ülkeyi idare etmemiş, yeni gelmiş, millet tanımıyormuş gibi millete tavsiyelerde bulunuyor. 15 Temmuz günü İstanbul'da herkes kendisini övmesini, geçmişteki lideri, geçmişini övmesini beklerken; o, 'Ey Ankaralılar, ey İstanbullular Recep Tayyip Erdoğan'ı anlayınız, anlatınız, öğreniniz' dedi. 20 yıldır bu millet, zaten öğrendi. Milletin zamdan, yoksulluktan, üçkağıttan anası ağladı, bağrı yanıyor. Daha öğrenmediler de senden mi öğrenecekler. Bir daha söylüyorum, bu millet öğrenecekse Muhsin Yazıcıoğlu'nu, Alparslan Türkeş'i öğrenecek, öğretecek. Bize niye çıktınız diyenlere tek sözümüz var: bu saltanatı, bu sistemi değiştireceğiz.

"HER GİTTİĞİMİZ YERDE TOPLUMUN BİR DEĞİŞİM İSTEDİĞİNİ GÖRDÜK"

Arkadaşlarımla birlikte yola çıktık. Her gittiğimiz yerde toplumun bir değişim istediğini gördük. Türkiye'de siyaset kurum olarak rezil durumda. Allah için, millet için siyaset yapan parti sayısı yok denecek kadar az. Çok partili hayata geçtiğimizden bu yana iktidarlar kendi zengin sınıfını, kendi saltanatını, kendi sadakat sistemini oluşturmuşlar. Peki fakir fukara bu işin neresinde? Tiyatro oynuyorlar, millet hiçbir yerinde yok. Onun için arkadaşlara siyaset sistemini değişime uğratalım, genel başkanların ağalık sistemine son verelim.

Eğer ben, size rağmen; sizin sözcülüğünüzü, duygularınızı temsil etmiyorsam beni de alaşağı etme hakkınız olmalı.

"DAYISI ADALET, DEVLET OLAN BİR SİSTEM KURACAĞIZ"

2002'yi hatırlayın. Şimdiki iktidar cumhurbaşkanı o zaman kendisine ait olmayan bir şiirden dolayı ceza aldı. Sonra siyasi yasaklı oldu, siyasi yasağı kalktı. 'Bu ülkede yolsuzluk var' demişti, yıl 2002. Şimdi yıl 2022 yüksek sesle onun söylediğini hiçbir şey değiştirmeden tekrar ediyorum. Bu ülkede yolsuzluk var. 'Bu ülkede yoksulluk, hayat pahalılığı var' demişti. 20 yıl sonra aynısını söylüyorum. Bu ülkede yoksulluk var, hayat pahalılığı var. 'Yasaklar kalkacak' demişti. Çünkü demokrasi yasaklıydı. Ben de 20 yıl sonra diyorum ki; Bırakın insanlar özgür olsun, bırakın insanlar kavga etmeden düşüncelerini söylesinler. Bırakın insanlar istediği hayatı başkasına zarar vermeden yaşasınlar.

"ÜLKÜCÜ CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZI MİLLETİMİZLE BULUŞTURACAĞIZ"

Biz milletin önüne iktidar koyacağız. İlk kez eylülde büyük kongrede ülkücü cumhurbaşkanı adayımızı milletle buluşturacağız. Dayısı olmayan ne yapsın bu ülkede? Tanıdığı yok ne yapsın bu ülkede ölsün mü? Onun için dayısı adalet, devlet olan bir sistem kuracağız. Bu sistemin adı insan ve merhamet sistemi olacak.

"20 YILDA ÇUKURA SOKTU, 5 YILDA GERİ ÇIKARACAKMIŞ"

Tayyip Bey, 'Ben 20 yıl bu ülkeyi yönettim 5 yıl daha verin sizi düzlüğe çıkartayım' diyor. Lafa bak. 20 yılda çukura soktu, 5 yılda geri çıkaracakmış. Bu kadar işin uzmanıydın, iktisat profesörüydün bizi niye yoksulluğun batağına koydun, niye bizi hayat pahalılığı çukuruna attın? Uzman olan başkasından akıl toplar, başkasının aklına müracaat eder. Uzman olmayan kendi aklını her şey sanır. Adam kendi aklını her şey sanıyor. Türkiye'de bu sistemi değiştireceğiz, siyasi partiler yasasını değiştireceğiz, adalet sistemini değiştireceğiz, üretim sistemini değiştireceğiz. Borca dayalı değil üretime dayalı bir sistem getireceğiz.

"SİYASET HİZMET YOLU OLMALI, ADALET HERKES İÇİN OLMALI"

Dün, 'Bu Suud'ların eli kanlı' dedi. Bir baktık Suud Kralı Salman'la sarmaş dolaş. Neyin aşkı bu? Borç aşkı. '15 Temmuz'un ardında Birleşik Arap Emirlikleri var' dedi. Bir baktık onlarla da sarmaş dolaş, borç aşkı. Çünkü hazine yok. Bir bakıyorsun Rusya'yla bir şöyle bir böyle, Amerika'ya laf ediyor sonra gidip borç para istiyor. Biz memleketin menfaati neyi gerekiyorsa hiçbir ülke dostumuz, hiçbir ülke düşmanımız değil, menfaat neyi gerektiriyorsa onu yapacağız konuşacağız. Suriye'yle de konuşacağız. Burada bulunan Suriyelileri doldurup göndermeyeceğiz, oturup Esad'la ensesine çökeceğiz evlerine barklarına götüreceğiz. Siyaset hizmet yolu olmalı, adalet herkes için olmalı."